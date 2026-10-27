INNSBRUCK. Terzo posto nella classifica di disciplina e due medaglie d’argento per l’Alto Adige alla competizione ARGE ALP di arrampicata sportiva, che il 16 e 17 ottobre ha riunito a Innsbruck giovani talenti delle regioni alpine. Dopo il secondo posto ottenuto nella scorsa edizione, anche quest'anno la delegazione altoatesina, rappresentata da 18 atleti e atlete dell’Alpenverein Südtirol (AVS), ha confermato il proprio livello con risultati di rilievo nelle categorie U13, U15 e U17.



Due argenti e numerosi piazzamenti ai vertici

A salire sul podio sono state Theresa Martini nella categoria U13 e Sophie Pederiva nell’U15, entrambe seconde nelle rispettive finali. Martini ha raggiunto la presa 46+, preceduta soltanto dalla rappresentante del Vorarlberg, Ida Gegle-Glogg (47+). Pederiva ha invece raggiunto la presa 28, alle spalle dell’atleta tedesca Aurelia Matros, che ha completato la via.

Diversi anche i piazzamenti a ridosso del podio. Johanna Hofer ha chiuso al quarto posto tra le U13, così come Nadja Ranalter nell’U15 e Romy Köllemann nell’U17. Nella stessa categoria Vanessa Atz ha concluso al settimo posto. In campo maschile, tra gli U13, Andreas Steinegger ha ottenuto il quinto posto e Damian Lanthaler il settimo. Jakob Hofer ha concluso nono nell’U15. Tra gli U17, infine, Daniel Oberrauch si è classificato sesto e Pier Giulio Paglierani settimo.

I risultati individuali hanno permesso alla squadra altoatesina di conquistare il terzo posto nella classifica di disciplina, alle spalle di Tirolo e Lombardia.



Sport e confronto tra le regioni alpine

La manifestazione ARGE ALP rappresenta per i giovani atleti e le giovani atlete anche un’occasione di incontro e confronto tra le regioni dell’arco alpino. Ad arricchire l’edizione di quest’anno è stato l'incontro con il campione austriaco Jakob Schubert, che venerdì sera ha risposto alle domande dei giovani partecipanti. L’appuntamento di Innsbruck ha così unito competizione sportiva e scambio tra giovani provenienti dalle diverse regioni alpine.

Dopo la gara di arrampicata sportiva, l’Alto Adige consolida il secondo posto nella classifica generale di ARGE ALP Sport, alle spalle della Baviera e davanti a Trentino e Tirolo, appaiati al terzo posto. Il prossimo, nonché penultimo appuntamento del 2026 è in programma l’11 e 12 dicembre a Davos, nel Cantone dei Grigioni, con le gare di sci alpino.



(foto Philipp Calovi)