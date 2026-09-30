BRUXELLES. Portare le esigenze delle aree montane direttamente a Bruxelles, mentre si discute il futuro delle politiche europee e del bilancio Ue per il periodo 2028-2034. È l’obiettivo della quinta edizione di “Brussels on the Rocks – Brussels Mountain Film Festival”, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee e delle Regioni attorno al tema della futura politica di coesione. Al centro del confronto il ruolo che i territori montani e rurali potranno avere nelle prossime scelte dell’Unione.

L’iniziativa, avviata nel giugno 2025 nell’ambito della rappresentanza congiunta dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, abbina cinema di montagna e confronto politico. Ad aprire la serata è stato il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. A discutere del futuro della politica regionale e di coesione sono stati anche Thomas Wobben, direttore del Comitato europeo delle Regioni, e Guillaume Corradino, direttore della rete europea delle aree montane Euromontana.

«Con questo formato portiamo le esigenze delle aree montane al centro dell’attenzione proprio dove si preparano le decisioni europee», ha sottolineato Kompatscher. Al centro del confronto le linee per il periodo di programmazione 2028-2034 e il modo in cui le necessità delle aree rurali e alpine potranno trovare spazio nelle future politiche dell’Unione. L’obiettivo è fare in modo che le peculiarità dei territori di montagna siano tenute in considerazione nella definizione delle prossime politiche regionali europee.

Durante la serata è stato proiettato anche il documentario altoatesino “High Above”, presentato dal regista Tobias Marcotto. Il film segue cinque atleti impegnati in un progetto di highlining sul Tribulaun di Fleres, a 3.097 metri di quota. “Brussels on the Rocks” è stato avviato dalla Provincia di Bolzano nell’ambito del “New European Bauhaus of the Mountains”, con il Veneto come partner. Dopo cinque edizioni, l’obiettivo è ora allargare la collaborazione ad altre regioni montane europee.