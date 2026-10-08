BOLZANO. È l’Ansitz Heufler di Rasun di Sopra l’Albergo storico dell’anno 2027 in Provincia di Bolzano. Il riconoscimento speciale va invece all’Ansitz Thierburg di Merano. Alla 19ª edizione, il concorso promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Soprintendenza ai beni culturali e Unione Albergatori e Pubblici Esercenti premia due dimore tutelate, capaci di unire conservazione e ospitalità contemporanea.

Edificato tra il 1578 e il 1582 da Dietrich Heufler zu Rasen, l’Heufler è una delle più importanti dimore nobiliari della Val Pusteria. Tra il 1968 e il 1972, le architette Vittoria Wolf Gerola ed Elena Defant trasformarono la tenuta agricola in ristorante e struttura ricettiva. Dal 1994 appartiene alla famiglia Prugger: oggi Ira Prugger ne porta avanti l’eredità, mentre la gestione è affidata allo chef tristellato Norbert Niederkofler.

La filosofia “Cook the Mountain” valorizza risorse locali, natura e tradizioni. La giuria ha riconosciuto la continuità storica, la cura del patrimonio architettonico e la visione gastronomica dell’Heufler. Il direttore della Soprintendenza Luigi Scolari ha evidenziato la capacità di integrare gli interventi necessari a una moderna struttura ricettiva preservando il carattere dell’edificio.

A Merano, l’Ansitz Thierburg, documentato dal 1394, riunisce albergo, ristorazione e cultura del caffè sotto la guida di Andrea Pircher e Johannes Ladurner. Il premio speciale valorizza l’attenta conservazione degli ambienti storici e degli arredi di epoche diverse, integrati nell’utilizzo attuale. Un riconoscimento anche alle persone che mantengono vivo questo patrimonio.