BOLZANO. Un diciottenne ungherese ha perso la vita ieri durante un'escursione in montagna sulla Nordkette, sopra Innsbruck. Il giovane, durante la discesa in un terreno molto ripido, erboso e roccioso, è precipitato per circa 150-200 metri morendo sul colpo, riferisce l'Apa.

In precedenza, il giovane e due connazionali coetanei avevano perso l'orientamento nella zona Kemacher. L'applicazione outdoor che stavano utilizzando sul telefonino per orientarsi aveva perso il segnale sul terreno scosceso.

Subito dopo la caduta, uno dei compagni ha lanciato l'allarme, mentre l'altro è sceso verso il diciottenne, riscontrandone purtroppo l'assenza di segni vitali. Il medico d'urgenza, calato dall'elicottero di soccorso con un verricello, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.