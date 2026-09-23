BOLZANO. L'autunno astronomico inizia in Alto Adige con fortissime escursioni termiche tra il giorno e la notte. Gli abitanti di Sesto Pusteria, il paese del numero uno del tennis Jannik Sinner, si sono svegliati stamattina con -2,4 gradi, mentre trascorreranno il pomeriggio in maglietta con 19 gradi.

Si tratta di uno sbalzo di oltre 21 gradi nell'arco di poche ore. A Vipiteno la temperatura minima è stata di appena 1 grado, mentre la massima raggiungerà i 20 gradi. Situazione analoga a Brunico (tra 2 e 21 gradi). Lo sbalzo termico si attesta sui 15 gradi a Bolzano (da 10 a 25 gradi) e a Merano (da 8 a 23 gradi).

"È un fenomeno del tutto tipico per l'autunno", spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. "Le notti diventano sempre più lunghe, ma le masse d'aria conservano ancora il calore estivo. Per questo motivo, durante le lunghe ore notturne le temperature possono scendere notevolmente, ma al contempo il sole riesce ancora a riscaldare bene l'aria durante il giorno".