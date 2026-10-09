BOLZANO. Nuove limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti sull’autostrada del Brennero per i lavori di ristrutturazione del ponte Lueg, in territorio austriaco. Il Commissariato del Governo di Bolzano ha disposto il divieto di transito lungo la A22, nel tratto compreso tra Vipiteno e il confine di Stato, per i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate. Il provvedimento sarà in vigore dal 12 al 23 ottobre 2026, nelle ore notturne.

Lo stop scatterà dal lunedì al giovedì, dalle 22 alle 5 del mattino successivo. La decisione, comunicata oggi, venerdì 9 ottobre, si inserisce nel quadro delle restrizioni già adottate per fronteggiare le conseguenze degli interventi sul ponte Lueg, lungo l’autostrada austriaca. Le limitazioni sul versante italiano sono state introdotte in seguito alle analoghe misure stabilite dalle autorità austriache.

Il provvedimento contempla anche una possibilità di deroga. La Polizia stradale potrà infatti consentire il transito verso nord ai mezzi pesanti normalmente soggetti al divieto, purché abbiano come destinazione finale esclusivamente una località dell’Alto Adige. Restano inoltre escluse dalle restrizioni le categorie di veicoli già esentate, secondo quanto previsto dal decreto richiamato nella comunicazione.

Il Commissariato del Governo ha invitato Autostrada del Brennero, la Camera di Commercio e l’Ufficio provinciale Viabilità di Bolzano a garantire la massima diffusione delle informazioni agli automobilisti e agli operatori del trasporto merci. L’applicazione delle disposizioni sarà affidata al Compartimento della Polizia stradale del Trentino-Alto Adige e Belluno e alla sezione di Bolzano.