LAIVES. «Il trasloco dei Servizi sociali del Distretto? Era stato preventivato a giugno, è vero, ma se ne riparlerà non prima di settembre-ottobre. Ma le nostre attività, nel frattempo, continueranno a operare a pieno regime»: a parlare è il commissario straordinario del Comprensorio Hansjörg Zelger, che conferma le lungaggini dell’operazione.



Non appena il trasloco verso la nuova Casa della Comunità sarà completato ci sarà campo libero per i carabinieri, che per adesso sono ancora nella fase progettuale. «Da quanto ho capito - spiega il sindaco di Laives Giovanni Seppi - il trasferimento provvisorio dei militari dell’Arma da Egna a Laives non avverrà prima della fine del 2027. Nel frattempo stanno già lavorando al progetto, che prevede un adattamento dei locali alle esigenze dei militari dell’Arma».



Parliamo di una sessantina di carabinieri, compresi gli alloggi di servizio. Gli ultimi a muoversi dall’ormai vecchia sede del Distretto saranno, dunque, i Servizi sociali. Nelle scorse settimane c’era stato un sopralluogo e la Provincia sta predisponendo anche un progetto di trasformazione della palazzina in funzione proprio dell’accoglienza della Compagnia carabinieri.



Entro l’autunno il trasloco del Distretto sarà completato nella nuova Casa della Comunità di via Sottomonte e, una volta pronto il progetto per la palazzina in piazzetta Falcone e Borsellino, inizieranno i lavori di ristrutturazione. La permanenza a Laives della sede della Compagnia carabinieri di Egna dovrebbe essere temporanea. Giusto il tempo per trovare la soluzione alternativa.



In realtà, “sotto traccia”, la speranza è che invece rimanga definitivamente a Laives e questo per due principali ragioni: Laives è il centro più grande dell’intera Bassa Atesina e poi, avere la sede della Compagnia carabinieri in città, sarebbe una garanzia ancora maggiore di sicurezza per la città e tutto il suo circondario.



Egna, a riguardo, la pensa diversamente però. L’intenzione della sindaca Karin Jost in prospettiva è quella di riportare la compagnia dei militari dell’Arma a Egna. Dalla sede attuale, peraltro, c’è stato come noto uno sfratto e ciò spiega la necessità di spostarsi a breve-medio termine a Laives.

MAX.BO. e B.C.