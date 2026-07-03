BOLZANO. Cambia la circolazione ferroviaria sulla linea Brennero-Verona per consentire interventi di potenziamento dell'infrastruttura. Le modifiche interesseranno diverse tratte tra il 18 luglio e il 1° agosto, con ripercussioni sui treni Alta Velocità, Intercity e Regionale di Trenitalia.

Il 18 luglio la circolazione sarà sospesa tra Bolzano e Brennero. Dal 19 luglio al 1° agosto l'interruzione riguarderà invece il tratto compreso tra Bressanone e Brennero, mentre dal 20 al 26 luglio i lavori interesseranno la linea tra Peri e Domegliara.

Per quanto riguarda l'Alta Velocità, dal 20 al 26 luglio saranno cancellati i Frecciarossa delle relazioni Milano-Bolzano e Pescara-Bolzano. I collegamenti Napoli-Roma-Verona-Bolzano saranno invece cancellati oppure limitati a Verona Porta Nuova, con soppressione della tratta fino a Bolzano.

Anche gli Intercity subiranno variazioni. Dal 20 al 26 luglio i treni IC 610 Lecce-Bolzano e IC 611 Bolzano-Bari saranno cancellati tra Bolzano e Verona Porta Nuova. Il 24 e 25 luglio l'Intercity Notte 764 Roma-Bolzano terminerà la corsa a Verona Porta Nuova, mentre il 25 e 26 luglio l'Intercity Notte 763 Bolzano-Roma partirà dalla stazione di Verona Porta Nuova.

Per i servizi Regionali, il 18 luglio tra Bolzano e Brennero e dal 19 luglio al 1° agosto tra Bressanone e Brennero, i treni saranno sostituiti da autobus con fermata in tutte le stazioni. Sarà inoltre attivato un collegamento diretto tra Bressanone e Fortezza, senza fermate intermedie. Dal 20 al 26 luglio, tra Ala, Peri e Verona Porta Nuova, i collegamenti saranno effettuati con autobus ordinari e corse dirette.

Trenitalia avverte che i tempi di viaggio in autobus potranno aumentare in base al traffico stradale e che la disponibilità di posti potrebbe essere inferiore rispetto ai treni. Sui bus non sarà consentito il trasporto di biciclette, mentre saranno ammessi soltanto i cani guida.

I sistemi di vendita sono già stati aggiornati con le modifiche previste. Nelle stazioni interessate sarà inoltre presente personale di assistenza per supportare i viaggiatori. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, utilizzare l'App ufficiale oppure contattare il call center gratuito al numero 800 89 20 21.