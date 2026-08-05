BOLZANO. Venerdì 7 agosto, alle ore 15, le campane delle chiese parrocchiali di tutto l'Alto Adige suoneranno più intensamente e più a lungo del solito per sostenere la campagna Caritas "La fame non fa ferie". L'iniziativa, promossa dal vescovo Ivo Muser, intende richiamare l'attenzione sulla crisi alimentare in Africa, che resta il continente più colpito. "Il suono delle campane non deve raggiungere soltanto le nostre orecchie, ma soprattutto i nostri cuori - afferma mons. Muser - Nell'ora della morte di Gesù, le campane ci ricordano la sofferenza di milioni di persone, prive del necessario per vivere. La fame e la povertà non possono lasciarci indifferenti. La fede cristiana si manifesta anche nel riconoscere il bisogno, nell'assumerci responsabilità e nell'agire con solidarietà".

Oltre al suono delle campane, il vescovo ha invitato parroci, collaboratori pastorali e responsabili delle comunità parrocchiali a dedicare una preghiera a chi soffre la fame durante le celebrazioni liturgiche di domenica 9 agosto. "Desideriamo che questo gesto simbolico contribuisca a sensibilizzare la popolazione e a promuovere una concreta cultura della solidarietà", spiega ancora Muser.