ROMA. La Svp cambia posizione sulla legge elettorale e annuncia il voto favorevole alla Camera. A comunicarlo in Aula è stato il deputato Dieter Steger, spiegando che le modifiche introdotte nel testo rispetto alla prima lettura hanno permesso di ottenere ulteriori garanzie per il Trentino e per la rappresentanza delle minoranze linguistiche.

«In prima lettura avevamo scelto un'astensione che avevo definito costruttiva, ma nel frattempo il testo è cambiato e sono state introdotte ulteriori garanzie per il Trentino», ha dichiarato Steger, sottolineando i risultati concreti raggiunti durante l'iter parlamentare.

Tra gli elementi indicati dal deputato della Svp figurano il mantenimento dei collegi uninominali e la scelta di non dividere territorialmente la Bassa Atesina. Steger ha inoltre richiamato le note diplomatiche tra la Farnesina e l'Austria relative alla tutela delle minoranze linguistiche, ringraziando il governo per le garanzie introdotte.

«Il nostro voto cambia, ma non cambia la nostra posizione», ha precisato Steger, motivando il sostegno a una legge che, secondo il parlamentare, «non indebolisce la rappresentanza delle minoranze, ma la tutela, la consolida e la proietta nel futuro». Una posizione che segna il passaggio dall'astensione al voto favorevole.