INNSBRUCK. Oltre 940mila donne vivono nell'Euregio, più della metà della popolazione complessiva di Tirolo, Alto Adige e Trentino. Una presenza che, però, non trova un'adeguata corrispondenza nei luoghi in cui si prendono le decisioni politiche. Nei tre territori, infatti, la percentuale femminile tra sindaci e sindache resta inferiore al 16%. È da questo divario che è partita l'assemblea delle donne elette nell'Euregio, riunita il 16 novembre a Innsbruck con circa 150 partecipanti provenienti dai tre territori.

L'iniziativa, organizzata dall'Euregio insieme al Land Tirolo e al Landtag tirolese, si è svolta sotto il motto «L'Euregio è donna!». Presenti anche il presidente dell'Euregio e capitano del Tirolo Anton Mattle, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e l'assessora trentina alle pari opportunità Francesca Gerosa.

I dati sulla rappresentanza evidenziano una partecipazione ancora limitata. Nei consigli comunali le donne sono il 24% in Tirolo, il 30,7% in Alto Adige e circa il 32% in Trentino. Nelle giunte provinciali la loro presenza non raggiunge un terzo dei componenti. Nei rispettivi consigli provinciali le percentuali salgono al 38,9% in Tirolo, al 34,6% in Alto Adige e al 40% in Trentino.

Tra gli ostacoli individuati dal Rapporto sulla parità di genere del Tirolo 2024 figurano la difficoltà di conciliare gli incarichi politici con le responsabilità familiari, i modelli tradizionali, le strutture decisionali a prevalenza maschile e la mancanza di adeguate tutele sociali.

Durante l'incontro è intervenuta anche Sarah Dingler, docente di ricerca empirica di genere all'Università di Innsbruck, che ha richiamato il valore delle diverse prospettive che le donne possono portare nei processi decisionali e il contributo di una maggiore partecipazione femminile al rafforzamento della democrazia.

Spazio anche alle esperienze concrete. Tra queste l'iniziativa «No Women No Panel», avviata nel 2018 dall'allora commissaria europea Mariya Gabriel per dare maggiore visibilità alle competenze femminili nei dibattiti pubblici e nelle conferenze. L'Alto Adige ha presentato l'esperienza della sindaca di Scena, Annelies Pichler, che ha illustrato la Conferenza internazionale delle sindache del 2026 a Vienna. Per il Trentino, Minella Chilà ha raccontato il percorso del Consiglio delle donne del Comune di Trento, istituito nel maggio 2026.