ROMA. È morto a 78 anni Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e figura di primo piano delle istituzioni italiane. L'uomo si sarebbe tolto la vita con un colpo d'arma da fuoco nella propria casa di campagna, dove si era recato da solo. Il corpo è stato ritrovato nella mattinata di oggi, sabato 21 novembre 2026.

A far scattare l'allarme sarebbero stati i familiari, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Dopo ripetuti tentativi senza risposta, avrebbero avvisato la polizia.

Negli ultimi giorni De Gennaro era finito al centro di una nuova inchiesta della Procura di Caltanissetta, che lo aveva iscritto nel registro degli indagati per un'ipotesi di depistaggio legata alle indagini sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

I magistrati avevano chiesto per lui gli arresti domiciliari, ma il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta. La Procura aveva quindi presentato appello al Tribunale del Riesame. L'interrogatorio era previsto per il 1° dicembre.

Nato a Reggio Calabria nel 1948, De Gennaro aveva iniziato la carriera in Polizia nel 1973, collaborando anche con Giovanni Falcone nelle indagini contro la mafia. Era stato direttore della Direzione investigativa antimafia e, dal 2000 al 2007, capo della Polizia. Successivamente aveva ricoperto importanti incarichi ai vertici dei servizi di sicurezza e di Leonardo.

Il possibile collegamento tra la morte e l'inchiesta giudiziaria resta un'ipotesi, non una circostanza accertata ufficialmente.