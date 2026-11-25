BOLZANO. Paolo Sartori lascia la Questura di Brescia e si trasferisce a Roma, dove assumerà l’incarico di consigliere della Corte dei Conti. La nomina è stata ufficializzata oggi, 25 novembre, dal Consiglio dei ministri su proposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Dirigente generale di Pubblica sicurezza, Sartori era alla guida della Questura bresciana dal 1° giugno 2025. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di questore anche a Mantova, Vicenza e Bolzano, dove ha prestato servizio dal novembre 2023 al maggio 2025.

Mantovano, 63 anni, è entrato in Polizia nel 1990 dopo la laurea in Giurisprudenza. Con il suo trasferimento si apre ora la successione alla guida della Questura di Brescia.