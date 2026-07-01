BOLZANO. Sabato mattina. Il lido gremito di bolzanini in cerca di tregua dal caldo. Tra le grida gioiose dei bambini, quelle di una donna disperata a bordo vasca. Ha in braccio la figlia, appena due anni e mezzo. La piccola non dà segni di vita. È appena andata in arresto cardiocircolatorio: per troppi secondi è rimasta sott'acqua - dentro la piscina dei bimbi - prima che la madre, vedendo la sagoma sul fondale, la recuperasse priva di sensi.

Sarebbe morta senza la prontezza di Luigi Ferro, 41 anni, medico bolzanino del pronto soccorso di Merano. «Ero sotto l'ombrellone con la mia famiglia - racconta Ferro -. Sono corso attirato dalle urla. Ho dato una rapida occhiata alla mamma per capire se fosse in grado di eseguire le manovre di rianimazione. Di solito lo si chiede al genitore. Non era lucida. Così ho appoggiato la bimba a terra: ho erogato le cinque insufflazioni bocca a bocca e ho iniziato la rianimazione cardiopolmonare pediatrica. In un brevissimo tempo, credo un minuto, forse due, anche se in quelle circostanze si perde la cognizione del tempo, la bimba ha avuto un sussulto, come una sorta di convulsione, ha vomitato ed ha espulso un getto d'acqua dalla bocca». Il cuoricino ha ricominciato a battere. È stata posizionata su un fianco, nella posizione laterale di sicurezza. Attorno a Ferro decine di persone, compresi i bagnini. Diversi in lacrime.

«Fortuna vuole - prosegue il medico - che è arrivata accanto a me una collega della chirurgia pediatrica che avevo conosciuto a un precedente corso, la dottoressa Francesca Grandi. Abbiamo quindi lavorato di concerto. Insieme al personale della struttura abbiamo trasferito la mamma e la piccolina in infermeria. Lì abbiamo rivalutato la bambina: la collega ha monitorato la ventilazione grazie alle strumentazioni presenti nel Lido, e abbiamo atteso l'arrivo dei soccorsi». Poco dopo, prosegue il racconto, «è arrivata la Croce Bianca insieme all'automedica, e la piccola è stata trasportata d'urgenza al San Maurizio. La mamma, prima di andarsene, mi ha stretto in un abbraccio fortissimo che mi ha emozionato tanto. Dopotutto, sono genitore anch'io...».

Il ricovero in ospedale

Per ore la madre e i familiari della bambina sono rimasti con il fiato sospeso. Trovarsi per così tanto tempo sotto acqua può facilmente generare danni neurologici, a maggior ragione in una creatura di nemmeno tre anni.

«La bambina in effetti aveva uno stato di coscienza molto fluttuante - ricorda Luigi Ferro -. Quello è stato il momento in cui siamo rimasti un po' più tesi, perché inizialmente si era ripresa subito, ma poi è tornata a essere "soporosa". Grazie ad un saturimetro applicato al dito abbiamo visto che c'era una discreta frequenza cardiaca».

La buona notizia, dall'ospedale, è arrivata lunedì, quando la piccola paziente è stata dimessa dopo due giorni di ricovero nel reparto di Pediatria. Sono stati svolti tutti gli accertamenti del caso: esclusi deficit o danni minori. Resta da capire come una bambina, seppur così piccola, abbia rischiato di affogare nella "piscinetta" posta sulla collina. Pare che stesse giocando con il fratellino. Potrebbe avere sbattuto la testa. Ma i medici non si espongono. Sta di fatto che la mamma, a poca distanza dalla vasca, se ne sarebbe accorta dopo diversi secondi. «Mi farebbe sicuramente molto piacere salutarla - dice Ferro - e darle un abbraccio per la situazione terribile che si è creata».

La sensibilizzazione

Luigi Ferro, nato a Palermo ma giramondo da quando ha 18 anni, ha frequentato l'università a Perugia e la scuola di specializzazione a Padova in Medicina d'Emergenza. Poi ha lavorato a Trento in pronto soccorso e adesso, da un anno e mezzo, vive in Alto Adige con la moglie e la figlia. Non si sente un eroe. Vuole che l'episodio serva da monito per riportare l'attenzione sul primo soccorso. «La cultura della rianimazione cardiopolmonare - sottolinea il medico - è diventata da circa cinque anni patrimonio dell'Unesco ed è nostro dovere come sanitari diffonderla, così come è un diritto e un dovere del cittadino riceverla. Sono corsi semplicissimi, non richiedono un grande impegno scolastico o mentale. Offrono tantissimo, formano moltissimo. Quello che dico sempre alle persone che frequentano i miei corsi è che queste situazioni sembrano surreali o da film di fantascienza, ma in realtà possono verificarsi molto più frequentemente di quanto si pensi. E basta che succeda una sola volta. A scuola dovrebbero insegnarlo regolarmente, proprio come l'ora di religione o di educazione fisica».