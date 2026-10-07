INNSBRUCK. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata la scorsa notte, alle 1:02, nei pressi di Hall in Tirol, a est di Innsbruck, secondo quanto riferito dall'istituto Geosphere Austria. La scossa è stata nettamente avvertita da numerose persone; otto minuti più tardi è stata rilevata una replica di assestamento di magnitudo 1.9. Non si registrano danni.

Una decina di giorni fa una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 era stata avvertita chiaramente a sud-est di Innsbruck. La popolazione ha percepito una netta e improvvisa vibrazione del terreno, accompagnata da una sorta di boato.