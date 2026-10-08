BOLZANO. Una svolta attesa da anni per i dipendenti provinciali dell'Alto Adige: la liquidazione sarà corrisposta entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e in un'unica soluzione. Finora i lavoratori pubblici dovevano attendere fino a 27 mesi, in alcuni casi anche di più, prima di ricevere le somme maturate. Ad annunciare la novità è il Team K, che rivendica anni di battaglie politiche per ottenere il provvedimento.

«Sono davvero contenta che questa soluzione venga finalmente adottata. La liquidazione non è un regalo, ma denaro che i dipendenti hanno maturato lavorando per molti anni. Dover aspettare più di due anni per riceverla era davvero inaccettabile», afferma la consigliera provinciale Maria Elisabeth Rieder.

La battaglia era iniziata nel gennaio 2020, quando il Consiglio provinciale aveva approvato una mozione del Team K per anticipare il pagamento. Un successivo parere legale aveva confermato la possibilità giuridica dell'intervento, ma la misura era rimasta inattuata. Da allora Rieder aveva continuato a sollecitare una soluzione attraverso interrogazioni e interventi durante le discussioni sul bilancio.

La questione, tuttavia, non è ancora chiusa. La nuova regolamentazione riguarda per ora soltanto i dipendenti provinciali, lasciando esclusi il personale della sanità e gli altri lavoratori pubblici. Per questo Rieder ha già presentato una nuova interrogazione, chiedendo se il pagamento entro 90 giorni possa essere esteso anche a queste categorie. «Ora ciò che conta è che la regolamentazione annunciata funzioni davvero», conclude la consigliera.