BOLZANO. L'Alto Adige migliora sul fronte delle prestazioni sanitarie secondo il nuovo monitoraggio di Agenas dedicato ai tempi di erogazione di visite specialistiche ed esami diagnostici. L'analisi confronta il primo semestre del 2026con lo stesso periodo del 2025, valutando il rispetto dei tempi massimi previsti per tutte le classi di priorità.



Lo studio prende in esame le prenotazioni erogate dalle aziende sanitarie per 14 prime visite specialistiche e 22 esami diagnostici previsti dal Piano nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021. Per quanto riguarda le visite specialistiche, la Provincia autonoma di Bolzano è tra le realtà che fanno registrare un miglioramento rispetto al 2025, insieme a Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Lombardia, pur mantenendo percentuali di rispetto dei tempi inferiori all'80% nel proprio gruppo di riferimento.



Anche sul fronte degli esami diagnostici il quadro resta positivo per la maggior parte delle Regioni italiane, con dieci amministrazioni che confermano percentuali superiori all'80% di rispetto dei tempi massimi. Il monitoraggio conferma quindi un andamento complessivamente favorevole per l'Alto Adige, che si distingue per i progressi registrati rispetto all'anno precedente nelle visite specialistiche.