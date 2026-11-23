BOLZANO. Prima la lite, poi gli insulti e, infine, calci, graffi e tirate di ciocche di capelli tra una dipendente delle Poste e un'utente particolarmente aggressiva. Un pomeriggio ad alta tensione quello vissuto giovedì nell'ufficio postale di via Duca d'Aosta dove, oltre alla polizia, sono dovuti accorrere anche gli operatori di un'ambulanza del 118.

Testimoni di quanto accaduto, poco prima delle 17, sono state le decine di persone in attesa del proprio turno davanti alle 11 postazioni dell'ufficio. A smaltire la fila, però, c'erano soltanto tre dipendenti a causa della mancanza di personale.

La ricostruzione

In base alle direttive interne le tre impiegate stavano tentando di smaltire più in fretta possibile la coda degli utenti, evitando di impegnare lo sportello con operazioni troppo lunghe come la stipula di contratti.

A uno dei tre sportelli, però, è arrivata una ragazza dall'età apparente di 25 o forse 30 anni che pretendeva di attivare una "carta acquisti". Si tratta proprio di una delle operazioni da evitare in quei casi.

Alla donna non sono bastate le spiegazioni sul perché l'operazione non potesse essere effettuata, ma ha insistito fino a che non è intervenuta una delle tre dipendenti, che ha ribadito i motivi per i quali l'utente non potesse essere accontentata.

Seppur borbottando, la donna si sarebbe allontanata ma senza desistere. Si è rivolta infatti alla dipendente del back office che, vinta dall'insistenza dell'utente, ha lasciato le sue incombenze per rispondere alla richiesta.

Gli insulti

Ottenuto ciò che voleva, invece di ringraziare e andare via, la giovane si è rivolta alle dipendenti degli sportelli con insulti irripetibili, sbeffeggiandole per aver ottenuto ciò che, dal suo punto di vista, loro non volevano concedere.

Insulti che si sono ripetuti nonostante i rimproveri degli altri utenti. Ha continuato a urlare finché una delle operatrici le si è avvicinata per chiederle di assumere un atteggiamento più educato.

La violenza

È stato a quel punto che la dipendente è stata colpita all'addome da un calcio. Per reazione le avrebbe afferrato una ciocca di capelli, venendo graffiata al volto. A quel punto è intervenuto il direttore di filiale e altri presenti che hanno separato le due donne, tentando di ristabilire la calma.

Inevitabile, a quel punto, la richiesta di intervento della polizia e, date le ferite riportate dalla dipendente delle Poste, anche di un'ambulanza che l'ha trasportata al Pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato una prognosi di guarigione di 10 giorni. Ovviamente la donna ha presentato denuncia per aggressione alla polizia.

Il sindacalista

Una circostanza figlia della maleducazione, ma soprattutto della carenza di personale. Ne è certo Angelo Schinai, segretario regionale della UilFpc dipartimento poste. «Il lavoro agli sportelli è profondamente cambiato» spiega il sindacalista.

«Il personale non si occupa come un tempo dei pagamenti dei bollettini o della vendita di francobolli. Oggi gli sportellisti aprono conti correnti postali, fanno contratti telefonici, finanche permessi di soggiorno. Operazioni che richiedono tempo e competenze.

A questo va aggiunto anche il fatto che è cambiata l'utenza. Sempre meno paziente e molta ha anche problemi linguistici, con difficoltà con i documenti». Inevitabilmente si allungano i tempi dello sportello e la carenza di personale fa il resto.

Caro case

Eppure Poste è disposta ad assumere. «L'azienda pubblica i bandi, ma mancano i candidati. All'ultimo bando, dei 64 posti, si sono presentati in 15.

Ogni volta che ci sono assunzioni, come segretario di categoria, ricevo molte telefonate da fuori provincia da parte di persone disposte a venire a lavorare in Alto Adige, ma quando si confrontano con i prezzi delle case, gettano la spugna e rinunciano».

Il 31 dicembre è atteso il rinnovo della convenzione tra Provincia e Poste Italiane per i sette milioni destinati al mantenimento degli uffici periferici. «Una parte di quei soldi potrebbe essere destinata a incentivare chi viene a lavorare in Alto Adige o chi lavora qui per evitare che vada via».

La violenza divampata giovedì, per fortuna, resta un caso isolato. «Ma le aggressioni verbali sono quotidiane. L'utenza non vuole aspettare e senza personale è impossibile accorciare i tempi. Non vorrei si arrivasse a chiedere l'impiego di vigilanti», conclude Schinai.