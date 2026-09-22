BOLZANO. Luis Durnwalder compie 85 anni. Domani, mercoledì 23 settembre, l’ex presidente della Provincia di Bolzano festeggerà il compleanno e dalla Svp arrivano gli auguri del presidente Dieter Steger. «Luis Durnwalder ha dedicato la sua vita alla politica e all’Alto Adige. Per oltre 25 anni ha tenuto in mano il testimone del nostro territorio, rimanendo sempre vicino alla gente, concreto e disponibile», afferma Steger. La stessa Svp ricorda Durnwalder come presidente della Provincia dal 1989 al 2014.

Una lunghissima carriera politica, quella di Durnwalder: sindaco, direttore del Bauernbund, assessore provinciale e infine presidente della Provincia per 25 anni. «Sono state tappe politiche che non ha semplicemente attraversato, ma che ha riempito e segnato», sottolinea Steger, ringraziandolo a nome del partito per il legame mantenuto negli anni con la Südtiroler Volkspartei.

Il presidente della Svp sottolinea anche come, nonostante gli 85 anni, Durnwalder continui a intervenire nel dibattito pubblico senza rinunciare alla propria schiettezza. «Quello che apprezzo di te, Luis, è che continui a dire apertamente la tua opinione, e non è sempre lusinghiera», afferma Steger, indicando la sua determinazione e la vicinanza alle persone come uno stimolo per il partito.

Durnwalder raccolse nel 1989 l'eredità di Silvius Magnago alla guida dell'Alto Adige, rimanendo presidente fino al 2014, quando gli subentrò Arno Kompatscher. «Per il tuo costante legame con la Svp e per il tuo servizio al territorio – conclude Steger – ti dico personalmente e a nome della Südtiroler Volkspartei un sincero grazie».