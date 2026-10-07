BOLZANO. Anche l’Alto Adige è coinvolto nel memorandum firmato a Klagenfurt per chiedere una gestione coordinata del lupo. Il documento riunisce rappresentanti dell’agricoltura, dell’economia alpestre e della caccia di sei territori: Carinzia, Slovenia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Alto Adige e Trentino. Al centro ci sono la tutela delle attività di montagna e la richiesta di interventi mirati sugli esemplari responsabili di danni.

Il punto di partenza è la mobilità del lupo, che supera i confini amministrativi e nazionali, mentre le politiche di gestione restano legate ai singoli territori. Secondo i firmatari, servono strategie comuni per affrontare le predazioni di animali domestici e le difficoltà dell’attività pastorale e della gestione degli alpeggi. L’obiettivo è garantire la sostenibilità dell’economia alpestre, preservando paesaggio culturale e biodiversità.

Tra le richieste figura il prelievo mirato degli esemplari responsabili di danni, affiancato da un monitoraggio transfrontaliero con scambio di dati e criteri comparabili. Il memorandum richiama gli strumenti della direttiva Habitat e propone di valutare lo stato di conservazione del lupo sull’intero arco alpino, anziché separatamente Stato per Stato, tenendo conto degli spostamenti della popolazione.

Per l’Alto Adige, il confronto si colloca dunque in una dimensione più ampia, condivisa con gli altri territori alpini. L’intesa prevede standard e strategie comuni, dialogo con le autorità regionali e una posizione condivisa nei confronti delle istituzioni europee. Gli impegni dovranno ora tradursi in misure concrete nei singoli territori, attraverso uno scambio regolare di informazioni ed esperienze.