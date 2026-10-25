BOLZANO. Lutto nella Südtiroler Volkspartei per la scomparsa improvvisa di Edi Profanter. A darne notizia è la Generazione 60+ della Svp, che ricorda il dirigente come un «compagno di strada» e soprattutto come un amico, morto in modo del tutto inatteso.

Profanter è stato per decenni legato alla Stella alpina. È stato a lungo Obmann locale, vicepresidente distrettuale della Generazione 60+ di Bolzano città e circondario, membro del comitato provinciale della Generazione 60+ e del direttivo del partito. Un impegno, sottolinea l’organizzazione, sostenuto da grande passione e convinzione, con particolare attenzione alla tutela del territorio, dell’identità, della cultura e delle tradizioni altoatesine.

Chi lo conosceva ne ricorda però soprattutto l’umanità: un carattere cordiale, ironico e pacato, capace di unire le persone e di avere sempre una parola gentile, anche nei momenti difficili. Solo poco tempo fa aveva organizzato con entusiasmo il Törggelen a Castelrotto con gli iscritti, uno degli ultimi momenti trascorsi insieme.

«È difficile trovare le parole giuste. Edi era per noi molto più di un funzionario impegnato: era un amico su cui si poteva sempre contare. La sua cordialità, il suo umorismo e la sua gioia di stare insieme hanno arricchito la nostra comunità. Siamo grati per i tanti anni condivisi e per i bei ricordi che ci restano. Ci mancherà moltissimo», affermano il presidente provinciale della Generazione 60+ Otto von Dellemann e la presidente della Generazione 60+ di Bolzano città e circondario Annemarie Nagler Marchetti. La Generazione 60+ esprime infine cordoglio e vicinanza alla moglie e alla famiglia.