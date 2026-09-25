BOLZANO. La partecipazione del vicepresidente dei Freiheitlichen Otto Mahlknecht a un evento dell’AfD a Berlino apre un nuovo fronte politico all’interno della maggioranza altoatesina. A sollevare la questione è la Svp, dopo la pubblicazione sui social di una fotografia nella quale Mahlknecht compare insieme al deputato tedesco Maximilian Krah. L’appuntamento, organizzato dal gruppo parlamentare AfD, era dedicato al tema “Alto Adige - 80 anni dall’Accordo di Parigi”.

A finire al centro delle critiche è soprattutto la vicinanza pubblicamente mostrata a Krah. Nel 2024 l’esponente AfD aveva suscitato forti reazioni affermando, in un’intervista a Repubblica, che non tutte le persone che avevano indossato l’uniforme delle SS potevano essere automaticamente considerate criminali. Le dichiarazioni contribuirono alla rottura tra AfD e alcuni suoi alleati europei. Un suo ex collaboratore, Jian Guo, è stato inoltre condannato nel settembre 2025 a quattro anni e nove mesi di carcere per spionaggio a favore della Cina.

Da qui la richiesta di chiarimenti avanzata dal segretario della Svp Harald Stauder, che chiama in causa sia i Freiheitlichen sia l’assessora provinciale Ulli Mair. «Alla luce dei trascorsi di Krah, non si può far finta che una vicinanza esibita pubblicamente sia politicamente irrilevante», afferma Stauder. Per il segretario della Stella alpina, chi rappresenta un partito della maggioranza provinciale deve chiarire «dove corrano i propri confini politici».