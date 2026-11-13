TIRES. L'Ufficio sistemazione bacini montani sud dell'Agenzia per la Protezione civile ha concluso a fine ottobre i lavori avviati in seguito agli eventi di maltempo estivi nella zona di Tires. I danni sono stati riparati nell'ambito di tre interventi urgenti per un importo complessivo di 900.000 euro.



I lavori si sono concentrati soprattutto in Val Ciamin, dove il maltempo aveva distrutto in alcuni tratti il sentiero escursionistico e messo a nudo le condotte dell'acqua potabile del Comune di Tires che corrono lungo il percorso.



Oltre al ripristino del sentiero, è stato quindi necessario mettere in sicurezza le condotte. Durante l'estate la zona è stata colpita da diversi eventi di maltempo. Il 20 giugno sono state interessate Prato all'Isarco, la gola di Tires, le aree più a monte della valle e Aica di Fiè. Il 2 agosto si sono registrati ingenti danni in Val Ciamin.



Ulteriori eventi di maltempo, il 20 agosto, hanno provocato nuovi danni nella valle e lungo il rio Bria, riferisce Hansjörg Prugg, progettista, direttore dei lavori e responsabile di cantiere dell'Ufficio sistemazione bacini montani sud. La squadra guidata da Michael Helfer ha dapprima effettuato, con diversi escavatori, lo sgombero degli alvei a Prato all'Isarco e nella gola di Tires, rimuovendo il materiale trasportato dalle acque.



La maggior parte dei lavori si è poi concentrata in Val Ciamin, dove in alcuni periodi sono stati impiegati contemporaneamente quattro escavatori. Prima di poter ripristinare i tratti di sentiero danneggiati è stato necessario realizzare, sia da monte sia da valle, vie di accesso provvisorie percorribili dagli autocarri. Solo in questo modo è stato possibile trasportare nei diversi cantieri grandi massi ciclopici e cemento.



I muri in massi ciclopici hanno consentito di ripristinare il sentiero escursionistico e di mettere in sicurezza le condotte dell'acqua potabile rimaste scoperte.



(Foto di repertorio)