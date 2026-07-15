NALLES. Per alcune ore il maltempo, con pioggia scrosciante, tuoni e vento forte, ha imperversato ieri pomeriggio sull'Alto Adige, generando paura e causando danni soprattutto per incidenti stradali e alberi caduti su auto e mezzi pubblici.

Lo spavento più grande si è registrato a Nalles, dove un grosso albero ha centrato in pieno un autobus della Sasa che, per fortuna, era in prossimità del capolinea e a bordo aveva soltanto l'autista, rimasto illeso.

Il mezzo, però, è rimasto seriamente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Nalles, oltre a un'ambulanza del 118 e ai meccanici della Sasa.