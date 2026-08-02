BOLZANO. I violenti temporali che hanno interessato l'Alto Adige nella giornata di sabato primo agosto hanno richiesto decine di interventi dei Vigili del Fuoco Volontari in tutta la provincia. Le forti piogge, la grandine e le raffiche di vento hanno provocato allagamenti, smottamenti e cadute di alberi e massi, senza causare feriti.

La situazione più critica si è registrata a San Vigilio di Marebbe, dove una colata detritica ha invaso la zona di Ciamaur, ostruito un rio e interrotto la strada che conduce a Pederü. A scopo precauzionale circa 100 persone, tra cui i passeggeri di due autobus turistici, numerosi escursionisti e automobilisti, sono state evacuate e accompagnate in sicurezza dai Vigili del Fuoco Volontari e dal Soccorso Alpino.

Sul posto sono in corso le operazioni di ripristino in collaborazione con l'Ufficio Sistemazione Bacini Montani, impegnato nella rimozione del materiale che ha ostruito il corso d'acqua e nella messa in sicurezza dell'area. La strada per Pederü resta chiusa fino a nuovo avviso.



Maltempo in Alto Adige (Foto Vigili del fuoco) Maltempo in Alto Adige (Foto Vigili del fuoco) Maltempo in Alto Adige (Foto Vigili del fuoco) Maltempo in Alto Adige (Foto Vigili del fuoco) Maltempo in Alto Adige (Foto Vigili del fuoco) Maltempo in Alto Adige (Foto Vigili del fuoco) Maltempo in Alto Adige (Foto Vigili del fuoco) Maltempo in Alto Adige (Foto Vigili del fuoco)

Numerosi altri interventi sono stati effettuati anche in Val Pusteria, Burgraviato, Val Sarentino e Val d'Ultimo, dove le squadre hanno operato per fronteggiare allagamenti, piccole colate detritiche e la rimozione di alberi e massi caduti sulla carreggiata.