MAREBBE. Un lupo ritenuto problematico è stato abbattuto nella mattinata di oggi, domenica 5 luglio, nei pressi di Malga Fojedora, nel comune di Marebbe. L'intervento è stato eseguito dal Corpo forestale provinciale con il supporto dei guardiacaccia, in applicazione del decreto firmato giovedì sera dal presidente della Provincia Arno Kompatscher.

Il provvedimento è stato adottato dopo una serie di predazioni accertate dal Corpo forestale provinciale. Nelle ultime settimane il predatore aveva attaccato ripetutamente il bestiame, causando la morte di diverse pecore e capre.

Secondo quanto comunicato dalla Provincia di Bolzano, l'obiettivo dell'abbattimento era impedire ulteriori danni agli allevamenti della zona. Il decreto amministrativo è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

L'intervento si inserisce nell'ambito delle misure previste per la gestione dei grandi carnivori nei casi in cui vengano documentati ripetuti attacchi agli animali d'allevamento e venga ritenuto necessario intervenire per tutelare le attività zootecniche.