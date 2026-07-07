CIMOLAIS. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda dei coniugi di Osimo (Ancona), dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. La coppia è stata ritrovata viva dai tecnici del Soccorso alpino in una zona particolarmente impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno.

Le operazioni di recupero sono ancora in corso e vengono effettuate con l'ausilio di un elicottero. I due escursionisti appaiono molto provati per i giorni trascorsi in montagna, ma fortunatamente sono illesi.

Restano da chiarire le ragioni per cui, dal momento della scomparsa, non siano riusciti a contattare i soccorsi né a segnalare la propria posizione.

L'ultimo segnale registrato dai loro telefoni risaliva alle 17.46 di giovedì 2 luglio, quando era stata agganciata una cella telefonica nel comune di Domegge. Da quel momento erano scattate le ricerche che si sono concluse oggi con il ritrovamento della coppia.