CANAZEI. È stato sorpreso dal buio mentre affrontava da solo la Ferrata delle Trincee, nella zona di Passo Fedaia, ai piedi della Marmolada. Impossibilitato a proseguire, un escursionista è rimasto bloccato su una cengia a circa 2.500 metri di quota, rendendo necessario un delicato intervento notturno del Soccorso Alpino.

L’allarme è scattato intorno alle 19.10, quando l’uomo ha contattato il Numero Unico per le Emergenze 112. La Centrale Unica di Emergenza ha immediatamente richiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si preparavano a fornire supporto.

Esclusa la presenza di problemi sanitari, l’elicottero ha lasciato l’équipe medica nella piazzola di Canazei, per poi effettuare una ricognizione dall’alto. Durante il sorvolo, l’equipaggio è riuscito a individuare l’escursionista fermo sulla cengia, a circa 2.500 metri di altitudine.

A quel punto è stato calato con il verricello il tecnico di elisoccorso, che ha raggiunto l’uomo e ne ha consentito il recupero a bordo del velivolo. L’escursionista è stato quindi trasportato alla piazzola di Canazei, dove i soccorritori lo hanno accompagnato fino al proprio mezzo. L’intervento si è concluso senza conseguenze sanitarie per l’uomo.