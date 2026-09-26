RENON. Una vasta operazione di ricerca è in corso dalla prima mattinata di oggi, sabato 26 settembre, nella zona di Longostagno, sul Renon. L'allarme è scattato in seguito a un incendio che ha interessato il maso Voglhauser

Le ricerche di una persona dispersa sono iniziate alle 6.25 e vedono impegnate diverse organizzazioni di soccorso, con decine di operatori mobilitati sul territorio.

A coordinare le operazioni è il Soccorso Alpino Cnsas del Renon. Al momento non sono stati diffusi ulteriori particolari né sull'identità della persona ricercata né sulle circostanze dell'incendio.

Le operazioni sono ancora in corso e ulteriori informazioni potrebbero arrivare nelle prossime ore, sulla base dell'esito delle ricerche e degli accertamenti sul rogo.