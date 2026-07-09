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BOLZANO. Il 99,7 per cento degli alunni di lingua tedesca delle scuole primarie, il 99 per cento di quelli delle scuole secondarie di primo grado, l'86 per cento di studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, oltre all'88,10 per cento degli studenti della formazione professionale hanno raggiunto l'obiettivo promozione nell'anno scolastico 2025/26.
"La conclusione di un anno scolastico è sempre un momento speciale e mi congratulo con tutti gli alunni e le alunne che hanno portato a termine con successo un altro anno", dichiara l'assessore provinciale all'Istruzione in lingua tedesca Philipp Achammer, sottolineando: "I nostri bambini e ragazzi non dovrebbero mai identificarsi con i voti riportati nella loro pagella: l'istruzione è molto più di questo e in bocca al lupo per il vostro futuro", ha detto.
Le scuole di lingua tedesca in Alto Adige contavano 53.130 alunni, di cui 20.565 alunni e alunne della scuola primaria, 12.521 ragazzi e ragazze nelle scuole secondarie di primo grado, 12.189 nelle scuole secondarie di secondo grado e 7.855 nelle scuole professionali provinciali e nelle scuole tecniche. Sono 4.120 (99,01%) gli alunni e le alunne che hanno superato l'esame finale, il 96 per cento di loro con il voto "dieci e lode".
Lo 0,72% non è stato ammesso all'esame finale, mentre lo 0,17% non si è presentato all'esame finale e lo 0,10% non lo ha superato. Dei 12.189 studenti delle scuole superiori, l'86% è stato promosso, a fronte di una percentuale del 6% di respinti; l'8% dovrà invece sostenere un esame di riparazione. 7855 studentesse e studenti hanno frequentato una scuola professionale. L'88,10% di loro è stato promosso, il 9,20% respinto. Il 2,70% è stato convocato per sostenere un esame di riparazione. L'esame di Maturità è stato superato dal 97,66% degli studenti e delle studentesse: 21 di loro con il voto "100 e lode".
L'1,57% non è stato ammesso all'esame finale, mentre lo 0,69% non ha superato l'esame di fine ciclo. Dei 1.567 iscritti e iscritte delle scuole tedesche professionali e tecniche (formazione a tempo pieno), 1.450 (92,53%) sono stati promossi, mentre 93 (5,93%) non hanno superato l'anno scolastico. Per l'1,53% la promozione è stata invece rinviata al mese di agosto. Dei 763 iscritti alla formazione duale (apprendistato), 742 (97,38%) sono stati promossi, mentre 20 ragazze e ragazzi (2,62%) sono stati respinti.