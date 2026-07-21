BOLZANO. Si chiude con un bilancio positivo l'anno scolastico 2025/2026 per le scuole di lingua italiana dell'Alto Adige, che contano complessivamente oltre 22 mila studenti. Nel primo ciclo le percentuali di ammissione risultano molto elevate: 99,70% nella primaria e 98,96% nella secondaria di I grado.

All'esame conclusivo del I ciclo sono stati ammessi 1.432 studenti e studentesse, di cui 1.421 promossi; le valutazioni più alte, dieci e dieci e lode, riguardano complessivamente 124 alunni e alunne. Nel secondo ciclo e nella formazione professionale gli esiti positivi prevalgono: gli ammessi sono 6.843 su 8.563 scrutinati, mentre i giudizi sospesi sono 1.169 e rappresentano l'area su cui si concentrerà il lavoro di recupero estivo degli studenti.

Nei corsi di qualifica e diploma professionale a tempo pieno, 438 studenti e studentesse sono stati ammessi all'esame e il 96,8% lo ha superato. Molto buono anche il risultato dell'esame di Maturità: 1.358 diplomati e diplomate su 1.363 ammessi, pari al 99,63% di superamento. Le votazioni si concentrano soprattutto nelle fasce 61-70 e 71-80, che insieme raccolgono il 56,5% dei diplomati; il massimo dei voti è stato ottenuto da 56 diplomati: 46 cento e 10 cento e lode.