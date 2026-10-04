PESCHIERA DEL GARDA. Un vasto incendio è divampato all’alba nel campeggio Bella Italia, sul lago di Garda. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili mentre nella struttura erano presenti numerosi ospiti.

Il bilancio provvisorio è di 24 persone ferite: una in codice rosso, sette in codice giallo e sedici in codice verde. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Peschiera, mentre sono state allertate anche altre strutture sanitarie della zona.

Sul posto sono intervenuti venti vigili del fuoco con cinque mezzi e sei mezzi del 118. Le operazioni sono state rese più complesse dalla presenza di bombole di Gpl e automobili. Durante l’incendio è stata avvertita anche un’esplosione.

Il rogo è stato portato sotto controllo, mentre proseguono le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.