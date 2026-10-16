APPIANO. Si sblocca il progetto di riqualificazione dello svincolo della MeBo ad Appiano. Il Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano ha respinto il ricorso presentato da un concorrente contro la gara d’appalto, aprendo la strada alla stipula del contratto e all’avvio dei lavori. L’intervento prevede un investimento complessivo di 23 milioni di euro e una durata di circa 29 mesi.

La Provincia sta preparando la documentazione per affidare i lavori alle imprese Rottensteiner GmbH e Gasser GmbH. «La sentenza conferma la regolarità della procedura di gara e ci permette di procedere tempestivamente», sottolinea l’assessore provinciale Daniel Alfreider.

Il progetto prevede la realizzazione di due rotatorie per riorganizzare gli accessi alla superstrada nelle direzioni Bolzano e Merano. L’obiettivo è ridurre il rischio di incidenti in un nodo stradale caratterizzato, come ricorda Alfreider, da numerosi sinistri anche mortali, migliorando al tempo stesso la fluidità del traffico sulla MeBo e sulla statale 42.

Prevista inoltre una corsia preferenziale per gli autobus lungo via Oltradige, tra Pillhof e l’ingresso della MeBo verso Bolzano, progettata per essere compatibile anche con un futuro tram. L’intervento punta a migliorare la regolarità del trasporto pubblico e a limitare gli ingorghi. Alla preparazione del progetto ha collaborato anche il sindaco di Appiano, Lorenz Ebner.