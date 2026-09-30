BOLZANO. Un pizzico di ironia per raccontare un problema che, nelle scorse settimane, i medici ospedalieri altoatesini avevano invece sollevato con toni decisamente seri. Al centro ci sono ancora una volta le carenze dei sistemi informatici utilizzati negli ospedali della provincia di Bolzano.

Questa volta la protesta passa attraverso un video ironico, con il quale i medici mettono in evidenza le difficoltà incontrate quotidianamente nell’utilizzo degli strumenti digitali. Dietro il sorriso, però, resta una questione che riguarda direttamente l’organizzazione del lavoro negli ospedali e l'attività del personale sanitario.

Nelle settimane scorse le criticità erano infatti state messe nero su bianco. I medici avevano inviato una lettera di protesta ai vertici della sanità altoatesina, richiamando l’attenzione sui problemi legati all’informatica e sulle conseguenze che i disservizi possono avere sull’attività quotidiana nei reparti.

Il video ripropone dunque lo stesso tema con un registro diverso: meno formale e più ironico, ma con alle spalle una protesta già arrivata sui tavoli della sanità provinciale. Un modo per riportare l’attenzione sulle difficoltà informatiche che continuano a rappresentare uno dei temi sollevati dai professionisti degli ospedali altoatesini.