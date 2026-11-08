BOLZANO. Il primo vincitore del premio «Cucina per bambini dell’Alto Adige» è il Comune di Perca. Il riconoscimento premia la qualità dell’alimentazione nelle mense scolastiche e in quelle delle scuole dell’infanzia. La premiazione si è svolta domenica 8 novembre durante l’assemblea plenaria dell’Associazione Cuochi dell’Alto Adige, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del settore della ristorazione collettiva. Alla prima edizione hanno aderito in tutto 17 Comuni.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento provinciale Istruzione e Formazione tedesca, il Consorzio dei Comuni altoatesini e l’Associazione Cuochi. L’obiettivo è valorizzare la qualità nutrizionale dei pasti, ma anche il ruolo educativo e sociale della ristorazione scolastica.

«L’alimentazione quotidiana dei nostri bambini è molto più della semplice preparazione di un pasto caldo», ha sottolineato l’assessore provinciale Philipp Achammer, che ha ricordato l’importanza di una corretta alimentazione per la salute e lo sviluppo dei più piccoli.

Per Perca a ritirare il riconoscimento c’era anche la cuoca Elisabeth Astner. Oltre al Comune vincitore sono stati premiati per il loro impegno Merano, Luson, Lana, Bolzano, Campo Tures, Silandro, Lagundo e Malles. Il risultato mostra l’attenzione crescente delle amministrazioni locali per la qualità del servizio mensa.

Secondo Patrick Jageregger, presidente dell’Associazione Cuochi dell’Alto Adige, le mense devono aiutare i bambini a sviluppare curiosità per i nuovi sapori e un rapporto consapevole con il cibo. Dominik Oberstaller, presidente del Consorzio dei Comuni, ha invece ricordato il lavoro quotidiano del personale delle cucine, spesso poco visibile ma fondamentale per un servizio affidabile. Il nuovo premio vuole dare valore proprio a questo impegno, riconoscendo il ruolo della ristorazione collettiva nella crescita e nel benessere dei bambini.