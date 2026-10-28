MERANO. Nell'ambito delle iniziative volte al rafforzamento della sicurezza urbana e al contrasto dei fenomeni di illegalità, nella serata del 26 ottobre 2026 è stato effettuato a Merano un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, disposto dal Questore della Provincia di Bolzano, Giuseppe Ferrari.



L'operazione, che ha visto impegnati congiuntamente Polizia di Stato, con il contributo specialistico della Squadra di Polizia Amministrativa, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ha consentito di effettuare controlli capillari nelle aree più sensibili della città, nei parchi cittadini, negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive, con particolare attenzione alle situazioni già oggetto di segnalazioni.



Particolarmente significativo, nell'ambito dell'attività di prevenzione, è stato il rintraccio di un cittadino straniero destinatario di un Avviso Orale del Questore, al quale il provvedimento è stato regolarmente notificato. Si tratta di un importante risultato nell'ambito dell'azione di prevenzione, finalizzata a contrastare tempestivamente situazioni ritenute meritevoli di particolare attenzione sotto il profilo della sicurezza pubblica. Nel corso del servizio è stato inoltre rintracciato un ulteriore cittadino straniero, destinatario di atti dell'Autorità Giudiziaria, per i quali sono stati espletati i previsti adempimenti.



L'attività interforze ha interessato anche diversi esercizi commerciali, presso i quali l'accuratezza dei controlli ha consentito di rilevare alcune criticità di natura igienico-sanitaria e possibili irregolarità in materia lavorativa, sulle quali sono in corso ulteriori approfondimenti da parte degli uffici competenti. Specifiche verifiche hanno inoltre riguardato il rispetto degli obblighi di registrazione degli ospiti presso diverse strutture ricettive. Complessivamente sono state controllate 46 persone, di cui 19 con precedenti di polizia e 33 cittadini stranieri.