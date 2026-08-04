MERANO. Bilancio di luglio all'insegna della sicurezza stradale per la Polizia Locale di Merano, che nel corso del mese ha intensificato i controlli su monopattini elettrici e motocicli, contestando complessivamente 25 violazioni al Codice della strada. Le verifiche hanno portato anche a due sequestri di monopattini e a due fermi amministrativi di motocicli.

Il dato più rilevante riguarda i monopattini elettrici, con 17 sanzioni. Sei conducenti sono stati multati per l'assenza della targa o del contrassegno identificativo, cinque per il mancato utilizzo del casco obbligatorio, tre per la mancanza della copertura assicurativa, due per l'alterazione della potenza del mezzo – violazione che ha comportato il sequestro dei veicoli – e una per il trasporto irregolare di un passeggero.

Nel corso dei controlli sono state inoltre accertate otto violazioni a carico di conducenti di motocicli per diverse infrazioni al Codice della strada. In due casi è scattato il fermo amministrativo dei mezzi.

L'episodio più grave ha coinvolto un quindicenne, sorpreso alla guida di un monopattino elettrico modificato con un motore da circa 2.000 watt, capace di raggiungere una velocità di circa 60 chilometri orari. Il ragazzo non si è fermato all'alt imposto da una pattuglia della Polizia Locale, dando vita a una fuga nel centro cittadino che ha messo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Al termine dell'inseguimento il giovane è stato fermato e denunciato all'Autorità giudiziaria per la condotta tenuta durante la fuga. Il monopattino irregolare è stato posto sotto sequestro. Le attività di controllo, spiegano dalla Polizia Locale, proseguiranno anche nelle prossime settimane con particolare attenzione ai mezzi di micromobilità e al rispetto delle norme introdotte per garantire una maggiore sicurezza sulle strade.