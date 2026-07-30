MERANO. La città di Merano piange Karl Kogler, storico della musica, archivista e violinista di origine viennese che per oltre quarant'anni ha legato il proprio nome alla valorizzazione del patrimonio culturale e musicale cittadino. L'Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio ricordando il suo instancabile lavoro di ricerca, svolto insieme alla moglie Elfriede Hallama (nella foto, insieme a Karl), grazie al quale è stato possibile conservare e tramandare una parte fondamentale della memoria storica della città.

Insieme alla compagna di vita e di studi, Kogler ha curato la catalogazione e la valorizzazione dell'archivio dell'ex Orchestra di Cura, consentendo il recupero e la digitalizzazione di circa 7.400 opere. Un patrimonio oggi a disposizione di studiosi, musicisti e appassionati, che rappresenta una delle più importanti testimonianze della tradizione musicale meranese.

Dall'attività di ricerca della coppia sono nate anche numerose pubblicazioni dedicate alla storia culturale della città e alle personalità – musicisti, artisti, scienziati e intellettuali – che tra Ottocento e primo Novecento contribuirono a fare di Merano una delle più rinomate città di cura d'Europa. Un lavoro che ha permesso di approfondire e divulgare un patrimonio storico di grande valore.

«Con Karl Kogler Merano perde un appassionato studioso e un instancabile promotore della propria memoria storica e musicale. Il suo impegno ha arricchito in modo duraturo il patrimonio culturale della nostra comunità e continuerà a rappresentare un riferimento prezioso per le future generazioni», ha dichiarato la sindaca Katharina Zeller, esprimendo a nome dell'Amministrazione comunale le più sentite condoglianze a Elfriede Hallama, ai familiari e a tutte le persone che gli sono state vicine.