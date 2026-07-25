MERANO. Si è spenta all'età di 101 anni Mary de Rachewiltz, poetessa, scrittrice e traduttrice, figlia del poeta statunitense Ezra Pound. Aveva appena festeggiato il suo 101° compleanno ed è morta serenamente, lucida fino agli ultimi giorni, circondata dall'affetto dei suoi familiari.

Nata nel 1925, Mary de Rachewiltz era cresciuta a Gais, in Val Pusteria, e viveva da molti anni a Castel Fontana, nel comune di Tirolo. Nel corso della sua vita aveva affiancato all'attività poetica un intenso lavoro di traduzione, rendendo accessibili in italiano le opere del padre Ezra Pound, del quale è stata una delle più autorevoli studiose e custodi.

Profondamente legata all'Alto Adige, Mary de Rachewiltz aveva avuto un ruolo centrale nella vita culturale di Merano, promuovendo incontri con scrittori, artisti, musicisti e studenti provenienti da tutto il mondo. Per questo impegno la città le aveva conferito la cittadinanza onoraria e, nel 2025, aveva celebrato il suo centesimo compleanno con una mostra dedicata alla sua vita e alla sua attività letteraria.

Con la scomparsa di Mary de Rachewiltz si chiude una pagina importante della cultura internazionale e altoatesina. La sua opera poetica, il lavoro di traduzione e la lunga attività di divulgazione dell'eredità di Ezra Pound resteranno un patrimonio prezioso per studiosi, lettori e appassionati di letteratura.