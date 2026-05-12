Aggredivano i passanti a Merano: cinque minorenni denunciati. Le immagini postate sul web

MERANO. Cinque minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati colpiti da altrettanti provvedimenti di prevenzione di avviso orale emessi dal questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari. La misura segue le indagini della Polizia Locale di Merano che hanno portato alla denuncia del gruppo per percosse, lesioni personali e rapina. I fatti risalgono alla notte dell'11 aprile scorso quando, lungo la passeggiata Lungopassirio a Merano, i giovani hanno aggredito senza motivo un cittadino austriaco di 26 anni, colpendolo con calci e pugni.

Poco dopo, il gruppo ha rapinato un altro minorenne, schiaffeggiandolo e intimidendolo anche attraverso la visione di un video dell'aggressione precedente, già diffuso sui social network. L'operazione è frutto di un coordinamento tra Questura, Carabinieri e Polizia Locale, formalizzato in un tavolo tecnico dedicato al contrasto dei reati commessi da gruppi giovanili. L'avviso orale, misura di natura monitoria, è stato adottato sulla base della valutazione della pericolosità sociale dei giovani, in presenza di elementi concreti e attuali a loro carico.