MERANO. Informare i cittadini sui rischi delle alluvioni e spiegare come comportarsi in caso di emergenza. È stato questo l'obiettivo della Giornata delle Piene, organizzata sabato 24 ottobre a Merano dall'Agenzia per la Protezione civile nell'ambito della campagna nazionale Io non rischio. Numerosi visitatori hanno partecipato agli incontri con esperti e operatori, approfondendo le misure di prevenzione e le strategie per ridurre i danni provocati dagli eventi alluvionali.

Agli stand informativi sono state illustrate le mappe delle zone a rischio idrogeologico, con indicazioni pratiche per verificare se abitazioni e terreni si trovino in aree potenzialmente pericolose. Spazio anche ai Piani di Protezione civile, ai sistemi di allerta e alle procedure da seguire in caso di evacuazione. Il messaggio principale è stato quello della responsabilità condivisa: conoscere i rischi e prepararsi in anticipo può fare la differenza.

Uno dei momenti centrali della giornata è stata l'escursione a Quarazze, lungo il torrente Mutbach, dove i partecipanti hanno potuto osservare le opere di contenimento realizzate dalla Protezione civile, tra cui barriere, muri spondali e una diga. Gli esperti hanno illustrato gli interventi già completati e quelli previsti per migliorare la sicurezza del corso d'acqua.

In passato, infatti, il torrente è esondato più volte, provocando danni a edifici e infrastrutture. Per questo sono in corso interventi destinati ad aumentare la capacità di deflusso, attraverso l'ampliamento della foce, il rialzo dei muri di contenimento e il miglioramento del profilo del corso d'acqua. L'obiettivo è proteggere le abitazioni vicine e ridurre le conseguenze delle future piene.



(foto USP/Maja Clara)