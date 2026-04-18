Le ultime
13:17
Mojtaba Khamenei, 'marina Iran pronta a infliggere amare sconfitte'
13:01
Media,due mercantili segnalano spari mentre tentavano di attraversare Hormuz
11:54
Media Iran, Teheran per ora non ha dato l'ok a nuovo round negoziale
11:23
Il Papa, 'nessuno sia lasciato solo ad affrontare le avversità'
11:02
Rapina con sequestro nella villa dell'ex senatore leghista Filippi nel Vicentino
10:37
A rischio l'acqua minerale, rincari fino a 6 cent a bottiglia
10:28
Iran, Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa
09:41
Agguato nella notte, due uomini uccisi a colpi di pistola nel Bergamasco
09:35
L'Iran riapre parzialmente il suo spazio aereo
09:11
Petroliere attraversano lo Stretto di Hormuz
L’iniziativa

Ambiente, a Merano ragazzi ripuliscono la città

Oltre 40 ragazzi impegnati nella pulizia dei quartieri cittadini. Un’iniziativa che unisce educazione ambientale e partecipazione. Coinvolte scuole e associazioni locali

MERANO. Un’iniziativa all’insegna dell’ambiente e della partecipazione attiva ha coinvolto nei giorni scorsi la città di Merano, dove il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi ha promosso una raccolta rifiuti diffusa su tutto il territorio.
 

Oltre 40 giovani hanno preso parte all’attività, suddividendosi in cinque gruppi e operando nei diversi quartieri. Muniti di guanti e pinze raccoglitrici, hanno raccolto mozziconi di sigaretta, carta, bottiglie e lattine, contribuendo concretamente alla pulizia di strade e spazi pubblici.
 

L’iniziativa, oltre al valore pratico, ha rappresentato un momento educativo importante, volto a sensibilizzare i più giovani sul rispetto dell’ambiente e del bene comune. Un messaggio positivo che ha coinvolto anche la cittadinanza, promuovendo comportamenti più responsabili.
 

“Il coinvolgimento attivo dei giovani nella cura della città è un segnale estremamente positivo”, sottolinea Antonella Costanzo, assessora all’ambiente. L’amministrazione comunale ha inoltre ringraziato l’Azienda di soggiorno di Merano e l’associazione AmUm Ambiente Umwelt MeranO per il supporto all’iniziativa.

Altre notizie

Attualità