Ambiente, a Merano ragazzi ripuliscono la città

MERANO. Un’iniziativa all’insegna dell’ambiente e della partecipazione attiva ha coinvolto nei giorni scorsi la città di Merano, dove il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi ha promosso una raccolta rifiuti diffusa su tutto il territorio.



Oltre 40 giovani hanno preso parte all’attività, suddividendosi in cinque gruppi e operando nei diversi quartieri. Muniti di guanti e pinze raccoglitrici, hanno raccolto mozziconi di sigaretta, carta, bottiglie e lattine, contribuendo concretamente alla pulizia di strade e spazi pubblici.



L’iniziativa, oltre al valore pratico, ha rappresentato un momento educativo importante, volto a sensibilizzare i più giovani sul rispetto dell’ambiente e del bene comune. Un messaggio positivo che ha coinvolto anche la cittadinanza, promuovendo comportamenti più responsabili.



“Il coinvolgimento attivo dei giovani nella cura della città è un segnale estremamente positivo”, sottolinea Antonella Costanzo, assessora all’ambiente. L’amministrazione comunale ha inoltre ringraziato l’Azienda di soggiorno di Merano e l’associazione AmUm Ambiente Umwelt MeranO per il supporto all’iniziativa.