MERANO. Momenti di paura a Merano, dove a mezzogiorno di oggi, domenica, un’auto con un’intera famiglia a bordo è finita fuori strada in via Goethe. Il veicolo, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha perso la carreggiata ed è scivolato giù da una scarpata, fermandosi nella zona dove un tempo sorgeva un cantiere.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco di Merano. I bambini sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo senza aiuto, mentre più delicato è stato il recupero del passeggero, rimasto bloccato all’interno. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre l’uomo dalle lamiere: le sue condizioni sono apparse subito serie, con traumi alla schiena e al bacino. Stabilizzato dai soccorritori della Croce Bianca, il ferito è stato quindi trasferito all’ospedale di Merano.

Nel frattempo i piccoli, probabilmente scossi per quanto accaduto, si erano allontanati dal punto dell’incidente. Sono stati ritrovati poco dopo e presi in carico dal personale sanitario: hanno riportato soltanto lievi contusioni.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale e gli agenti della questura, impegnati nei rilievi per stabilire la dinamica dell’uscita di strada.