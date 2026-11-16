MERANO. Una sola firma raccolta, una multa da 173 euro e qualche momento di tensione con la contromanifestazione delle sinistre. È questo il bilancio del banchetto per la remigrazione organizzato ieri mattina in piazza Duomo da Junge Aktion, nell'ambito della campagna Save Europe Act promossa dall'estrema destra sovranista europea.

A illustrare le finalità dell'iniziativa è stato Martin Scheiber, originario di San Lorenzo di Sebato e referente per il movimento. «Remigrazione significa sostanzialmente che cerchiamo di rimandare quanti più migranti possibile nei loro Paesi d'origine, ma allo stesso tempo, naturalmente, cerchiamo anche di far tornare in Alto Adige i nostri lavoratori qualificati all'estero, cioè tutti i sudtirolesi che studiano o lavorano fuori», ha spiegato Scheiber - accompagnato da altri sei giovani -, aggiungendo che l'obiettivo è «rendere l'Alto Adige di nuovo vivibile e attrattivo».

La tappa meranese dell'ex candidato alle provinciali del 2023 nelle file della lista di Jürgen Wirth Anderlan (già comandante degli Schützen e ora consigliere provinciale) rientrava in un tour provinciale arrivato al quarto appuntamento, prima della chiusura prevista la prossima settimana a Bressanone. «La petizione verrà consegnata a Bruxelles affinché il tema della remigrazione venga discusso e ottenga così attenzione mediatica», ha proseguito il referente, precisando il traguardo europeo della campagna: «L'obiettivo è raccogliere un milione di firme, perché a partire da un milione di firme raccolte in otto diversi Paesi dell'UE, la Commissione europea è tenuta a occuparsi del tema», ha aggiunto il 23enne.

Scheiber ha inoltre rivendicato il carattere trasversale e apartitico dell'iniziativa, attiva secondo quanto riferito in 17 Paesi e sostenuta in Alto Adige da partecipanti provenienti «dalla Val Venosta alla Val Pusteria, dal Brennero a Salorno», ma non da Merano», ha precisato Scheiber.

Sul piano amministrativo, l'iniziativa è incappata nei controlli della Polizia Locale. «Contestiamo l'articolo 20 del Codice della strada, l'occupazione abusiva del suolo stradale», ha chiarito l'assessora comunale Antonella Costanzo, presente alla manifestazione. «È stata mandata una comunicazione alla Questura per una manifestazione volante, ma si è occupato abusivamente il suolo stradale», ha precisato Costanzo. Da qui la sanzione da 173 euro e l'invito a rimuovere il banchetto.

Nel merito politico, Costanzo ha sottolineato che «in una democrazia chiunque ha diritto di esprimere le proprie idee, ma rispettando le regole», aggiungendo un'osservazione: «Colpisce che siano tutti molto giovani. Dobbiamo continuare a lavorare affinché i ragazzi crescano con un'idea di accoglienza e non di paura dell'altro».

In piazza Duomo non sono mancati momenti di tensione all'arrivo di una contromanifestazione promossa dai partiti della sinistra meranese, che hanno contestato il presidio esponendo uno striscione. Duro il commento del consigliere comunale della Sinistra Lukas Gioga: «La sicurezza e la convivenza civile non si costruiscono calpestando la Costituzione e i diritti fondamentali, ma investendo sull'inclusione, sulla legalità sociale e sul rispetto della dignità umana». Per Gioga, «puntare sui rimpatri forzati come panacea significa solo rifiutarsi di governare la complessità».

Critica anche la consigliera comunale dei Verdi Julia Dalsant, che ha puntato l'attenzione sulla strategia comunicativa degli organizzatori: «Le firme che raccoglieranno sono poche, pochissime, ma fanno un sacco di contenuti social che poi saranno pubblicati come video online, e lì avranno i like, i commenti... e questa è un'altra dimensione di questo populismo di destra», ha osservato Dalsant.

Sulla stessa linea contraria anche una cittadina meranese, Eva Mutz: «Non si fa propaganda con quelli che sono contro i diritti umani».