MERANO. Ideatore del Merano WineFestival, rassegna giunta al 35esimo anno che si conclude oggi, martedì 10 novembre, nel salone del Kurhaus e sulle Passeggiate, Helmuth Köcher lancia la sua cura anticrisi per combattere il calo di vendite del vino: «Nei ristoranti, rincari del vino limitati a tre volte il costo della bottiglia e introduzione della bottiglietta da 0,375 litri: così ridiamo fiato a un'intera filiera».In effetti, dal principio degli anni Novanta a oggi, i consumi di vino hanno subito un drastico dimezzamento, trascinando il settore in una fase di profonda riflessione. «Le cantine italiane sono piene di vino invenduto, con giacenze che sforano i 59 milioni di ettolitri (circa 7 miliardi di bottiglie, ndr)», avverte Köcher. Per invertire questa tendenza, dal palco del WineFestival il WineHunter lancia un messaggio. Nel frattempo, un produttore di aceto rende omaggio a Kimi Antonelli, campione del mondo di Formula 1.Le proposte di Köcher

Il fulcro della strategia di Köcher risiede nell'applicazione di una regola di buon senso sui listini della ristorazione. Secondo il patron della kermesse, bisogna arginare il calo delle vendite puntando su prezzi accessibili e su un tetto massimo di ricarico.«Se una bottiglia costa 6 euro al ristoratore, moltiplicata per tre si arriva a 18-20 euro per il cliente. Non 50 o 60 euro, come avviene attualmente quando vengono applicati coefficienti di cinque-sei volte il costo all'ingrosso», la sua prima proposta. Accanto al coefficiente 3 per i vini di fascia media, Köcher suggerisce di diffondere l'uso delle bottigliette da 0,375 litri.A queste due soluzioni si potrebbe aggiungere una terza opzione, gradita da diversi produttori: l'introduzione nei ristoranti dei calici riempiti a 22 centilitri, proposti a un prezzo calmierato, superando così il tradizionale calice da 11 centilitri. Il modello della ristorazione germanica, per intenderci.Il mondo vitivinicolo

Sul pacchetto di misure proposte da Köcher arrivano le reazioni dei rappresentanti delle aziende vitivinicole. Ad esempio Luca Rosso, brand ambassador della cantina piemontese Fontanafredda, ritiene che la chiave per uscire dalla crisi risieda nella corretta collocazione del vino come strumento di supporto alla ristorazione, e non come unica fonte di margine primario. «Ok al coefficiente 3, e le mezze bottiglie da 0,375 litri le produciamo da tempo. Il punto è che un ristorante non deve pensare di poter fare utile soprattutto dalla vendita del vino», dice in sintesi Rosso.Riccardo Valentini, commerciale della cantina senese Vallepicciola, concorda sul coefficiente 3 ma con un distinguo: «È impellente la necessità di supportare i ristoratori a livello governativo per garantire la presenza di personale formato in grado di raccontare il prodotto, poiché il vino si vende se viene spiegato e questo ovviamente ha un costo», così Valentini che si dice favorevole all'opzione da 0,375 litri e al calice da 22 centilitri, purché anch'esso sia assoggettato a ricarichi corretti.Infine, Roberto Loi, dell'omonima cantina sarda, sostiene pienamente il coefficiente 3 per evitare che margini esagerati blocchino l'accesso al mercato: «L'utilizzo delle bottigliette da 0,375 litri potrebbe prevenire giacenze di bottiglie mezze vuote, mentre nutro qualche perplessità sul formato del bicchiere da 22 centilitri, forse insufficiente ad ammortizzare i costi di gestione della bottiglia e del tappo».L'aceto di Kimi Antonelli

Come spiega Irene Licia Melloni, l'omaggio a Kimi Antonelli dell'antica acetaia Il Vascello del Monsignore, presente al WineFestival, nasce dalla profonda passione condivisa per i motori e per i rally storici.I titolari, regatanti con una Lancia Fulvia Coupé HF certificata da Sandro Munari, uniscono così la tradizione secolare della loro azienda (attiva dal 1770 con imbottigliamento manuale di vitigni storici) al tifo e al sostegno per il giovane talento del Motorsport italiano, quest'anno laureatosi campione del mondo di Formula 1.