MERANO. Dario Dal Medico, ex sindaco di Merano, replica alla sindaca Katharina Zeller dopo la decisione di "congelare" i 21 milioni di investimenti provinciali per l'ippodromo in nome della priorità all'abitare. Una contrapposizione che, secondo l'ex primo cittadino, non regge: quei fondi non possono essere spostati sulla casa, e sulla casa la stessa Zeller, da vicesindaca, ha frenato progetti concreti.

Partiamo dall'ippodromo. Che cosa è stato fatto nella scorsa legislatura?

Nella giunta che guidavo con Katharina Zeller vicesindaca abbiamo chiuso con la Provincia un'intesa formale: il 60% delle quote dell'ippodromo è passato alla Provincia, che in cambio ha trasferito al Comune la proprietà dell'ex ospedale Böhler e di altri immobili e si è impegnata a finanziare con 21 milioni di euro la riqualificazione dell'impianto. Parliamo di beni vincolati all'attività ippica, non della gestione dell'impianto. Quei 21 milioni sono destinati all'ippodromo: non sono risorse del Comune e non possono essere dirottate altrove.

Era stato istituito anche un tavolo di lavoro paritetico. Con quali obiettivi?

Al tavolo partecipavano Daniel Bedin, per il Dipartimento Opere pubbliche della Provincia, Andrea Sega, direttore dell'Ufficio Edilizia est della Provincia, Clara Martone, in rappresentanza del Comune di Merano e oggi presidente di Merano Galoppo e Richard Stampfl, in qualità di consulente, oltre che appassionato del settore. Sono state approvate le linee di indirizzo per la redazione del Masterplan e per l'avvio della procedura relativa al primo lotto funzionale. L'obiettivo era trasformare il complesso in un polo multifunzionale, capace di ospitare eventi culturali, congressuali e turistici, rafforzando il collegamento con il tessuto urbano e la fruibilità da parte della cittadinanza. È esattamente ciò che oggi chiede la sindaca quando dice che l'areale deve essere più aperto alla città e a usi diversi: la risposta c'è già, ed è scritta nel progetto.

E oggi a che punto siamo?

Fermi. Il progetto licenziato dalla commissione paritetica, per ammissione della stessa sindaca, è sulla sua scrivania e arriverà in Consiglio comunale non prima di gennaio. La Provincia, per bocca dell'assessore Bianchi, ha detto chiaramente di essere pronta e di attendere solo il Comune. Parliamo di nuovi spazi per eventi, un museo interattivo dedicato al cavallo, un centro di competenza per la razza Haflinger, il potenziamento delle strutture veterinarie e dell'ippoterapia, un parcheggio interrato e un'offerta enogastronomica qualificata. Mentre a livello nazionale Maia viene indicata come un'eccellenza dell'ippica italiana, a Merano la si lascia in un cassetto.

La sindaca sostiene però che la priorità sia l'abitare.

È una falsa alternativa. Congelare i 21 milioni dell'ippodromo non produce un solo alloggio in più: sono fondi provinciali legati a quell'opera, non un tesoretto che il Comune possa spostare sulla casa. Tenerli fermi significa soltanto perdere tempo e opportunità. Contrapporre i cavalli alle case è uno slogan, non una scelta di bilancio. L'emergenza abitativa esiste ed è seria, e proprio per questo meriterebbe più coerenza.

In che senso più coerenza?

Nella scorsa legislatura è stata proprio Katharina Zeller, da vicesindaca e insieme alla Svp, a fermare progetti che avrebbero dato un contributo concreto sul fronte della casa. Penso all'ex Cafa di via Palade e all'ex Marinello di via Bersaglio. Non sarebbero stati la soluzione definitiva all'emergenza, ma avrebbero rappresentato un contributo importante da parte del settore pubblico. A mio giudizio quei progetti sono stati bloccati per calcolo elettorale, non per ragioni urbanistiche. Oggi chi li ha fermati scopre che servono appartamenti e usa la casa come argomento per fermare anche l'ippodromo.

Che cosa chiederebbe alla giunta?

Di sbloccare subito l'iter e di portare il progetto in Consiglio senza ulteriori rinvii. Merano non può permettersi di frenare due volte: prima sulle case, ora anche sull'ippodromo.