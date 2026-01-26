Don Peter Kočevar diventa cittadino italiano, cerimonia in municipio

MERANO. Questa mattina, 26 gennaio, Peter Kočevar, parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta, è diventato ufficialmente cittadino italiano. Il sacerdote ha prestato giuramento nelle mani della sindaca Katharina Zeller, alla presenza degli assessori Stefan Frötscher e Daniele Di Lucrezia, oltre a numerosi rappresentanti della comunità parrocchiale, in un clima di partecipazione e condivisione.



«L’acquisizione della cittadinanza italiana rappresenta un momento significativo nel percorso personale e pastorale di don Peter Kočevar e testimonia il profondo legame costruito negli anni con la nostra terra e con la comunità locale», ha sottolineato la sindaca Zeller, ringraziando il parroco per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo con cui svolge quotidianamente il proprio servizio. La prima cittadina ha evidenziato anche il valore simbolico della cerimonia, celebrata personalmente in municipio.



Nel suo intervento, Zeller ha rimarcato come don Kočevar si sia distinto non solo per l’attenzione spirituale e umana rivolta ai fedeli, ma anche per il costante impegno nel favorire il dialogo e la reciproca comprensione tra la comunità di lingua italiana e quella di lingua tedesca. Un lavoro silenzioso ma concreto, che ha contribuito negli anni a rafforzare la coesione sociale e culturale del territorio.



Nato nel 1989 a Brežice, in Slovenia, Peter Kočevar ha frequentato il liceo dell’ordine salesiano e successivamente svolto il noviziato. Trasferitosi a Bressanone, è entrato in Seminario, completando il percorso di studi teologici. Dopo l’ordinazione diaconale, avvenuta il 1° ottobre 2017, ha svolto l’anno diaconale in Alta Val Pusteria. Dal 2022 ricopre l’incarico di parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta.



L’amministrazione comunale e la comunità parrocchiale hanno espresso a don Peter Kočevar le più sincere congratulazioni per questo importante traguardo, augurandogli di proseguire il proprio servizio pastorale con lo stesso spirito di apertura, dialogo e dedizione che lo ha sempre contraddistinto.