MERANO. Si sono concluse tragicamente le ricerche di un'anziana scomparsa nella mattinata di martedì a Merano. Nel corso del pomeriggio i soccorritori hanno individuato il corpo senza vita della donna sotto la passeggiata Tappeiner, nella zona di Quarazze, all'altezza del posto dei vigili del fuoco volontari di Gratsch.

L'allarme era scattato dopo la denuncia della scomparsa. I vigili del fuoco volontari di Gratsch, affiancati dalle squadre del Soccorso alpino, hanno avviato le operazioni di ricerca, concentrando gli interventi nell'area della passeggiata.

Dopo alcune ore, i soccorritori hanno localizzato la donna ormai priva di vita al di sotto della passeggiata. Per il recupero della salma è stato necessario l'intervento di un ampio dispositivo di soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia di Finanza, gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause del decesso.