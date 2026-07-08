AVELENGO. Dopo i gravi danni provocati dal maltempo dello scorso 28 giugno, la strada provinciale per Avelengo sarà nuovamente aperta al traffico da giovedì 9 luglio alle ore 17. Nel punto interessato dal cedimento sarà nuovamente transitabile la corsia lato a monte. "Questa carreggiata provvisoria con regolazione del traffico a senso unico alternato garantisce l'accessibilità per la popolazione di Avelengo, sia per la mobilità privata sia per il trasporto pubblico", sottolinea l'assessore provinciale alle Infrastrutture e alla mobilità, Daniel Alfreider.

Parallelamente alla riapertura proseguiranno i lavori per la realizzazione della seconda corsia. "Questo cantiere è stato e continua a essere complesso e impegnativo - evidenzia Alfreider - ma la nostra priorità resta il completo ripristino del tratto stradale".

Il direttore del servizio strade, Philipp Sicher, spiega che il ripristino della corsia lato monte è stato realizzato consolidando il muro di sostegno esistente e installando strutture di protezione. Per garantire la sicurezza è stato necessario ancorare il muro in calcestruzzo, fissare le strutture alla roccia e ricostruire successivamente il corpo stradale. Contestualmente sono stati eseguiti i pali di fondazione della futura struttura di sostegno in cemento armato sul lato a valle, necessaria alla realizzazione della carreggiata definitiva a due corsie.



(foto: USP/Dipartimento Infrastrutture e Mobilità)