MERANO. Si era introdotto nell’auto di un’altra persona e si era sistemato sui sedili posteriori per dormire. A svegliarlo, nei giorni scorsi, sono stati i carabinieri della Compagnia di Merano, intervenuti dopo la segnalazione della legittima utilizzatrice del veicolo. Il protagonista della vicenda è un 20enne meranese, già noto alle forze dell’ordine, che al termine degli accertamenti è stato denunciato.

L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto della donna, che aveva segnalato la presenza di un estraneo all’interno della propria auto. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno raggiunto il parcheggio sotterraneo dello Stadt Centrum, in via Otto Huber, e sono scesi fino al piano -3.

Qui hanno individuato l’utilitaria indicata nella segnalazione. All’interno, sdraiato e addormentato sui sedili posteriori, c’era il ventenne.

I primi accertamenti hanno permesso di ricostruire anche come il giovane fosse riuscito a entrare nell’abitacolo: aveva rotto il finestrino posteriore sinistro.

Una volta svegliato dai carabinieri, il 20enne è stato fatto uscire dalla vettura e sottoposto ai controlli. Durante la perquisizione personale i militari hanno trovato un coltello a farfalla, il cosiddetto “balisong”, che è stato immediatamente sequestrato.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato denunciato per danneggiamento e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

I carabinieri della Compagnia di Merano hanno inoltre annunciato la prosecuzione e il potenziamento dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e al porto illecito di armi nel territorio del Burgraviato.